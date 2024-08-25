На наступившей неделе владимирцев ожидает июльская жара

Всю наступившую неделю в Центральной России будут стоять почти 30-градусная жара, сообщают синоптикиВсю наступившую неделю в Центральной России будут стоять почти 30-градусная жара, сообщают синоптики Потепление уже началось с воскресенья, 25 августа, но на пик температура выйдет сегодня, в понедельник, 26 августа, когда столбик термометра будет показывать 30-градусную жару.
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