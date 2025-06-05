Родные солдат ВСУ в Сумской области просят их сдаться в российский плен

В силовых структурах РФ отметили, что чаще всего жены и матери украинских военнослужащих связываются с ВС РФ через специализированные чат-боты, "прося помощи об эвакуации с украинской территории укрывающегося от мобилизации или сбежавшего с позиций близкого им человека" Родственники находящихся в Сумской области солдат ВСУ просят их сдаться в плен ВС РФ, для этого направляют им российские патриотические видеоролики и песни.