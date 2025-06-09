В Смоленске таможня передала конфискат на в зону СВО

Сумма переданного минобороны РФ составила 7,8 миллионов рублей. Смоленские таможенники передали для бойцов 309 рулонов конфискованной ткани из искусственных и синтетических волокон общей площадью более 29 тысяч квадратных метров.
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