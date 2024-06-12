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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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AMD утверждает, что Ryzen 9000 не будут быстрее в играх, чем Ryzen 7000X3D Благодаря своей...

AMD утверждает, что Ryzen 9000 не будут быстрее в играх, чем Ryzen 7000X3D Благодаря своей...

AMD утверждает, что Ryzen 9000 не будут быстрее в играх, чем Ryzen 7000X3DБлагодаря своей архитектуре Zen 5 компания AMD обеспечивает солидный прирост IPC на +16% для своего следующего поколения высокопроизводительных процессоров, известных как Ryzen 9000.

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