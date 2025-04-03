Пилот Ту-22М3 увёл борт от жилых домов и погиб: Стало известно, что случилось перед крушением ракетоносца

Новые подробности о крушении ракетоносца Ту-22М3 в Иркутской области сообщил губернатор региона Игорь Кобзев, ссылаясь на данные Минобороны.
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