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Завербованная СБУ россиянка готовила атаку на военный аэродром Балтимор

Завербованная СБУ россиянка готовила атаку на военный аэродром Балтимор

ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет Силовики задержали в Воронеже россиянку, которая по заданию СБУ готовила атаку БПЛА на военный аэродром Балтимор.

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