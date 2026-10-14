🏃 «А я бегу туда…» Спорт, который заряжает. Спорт, который делает сильнее. Спорт, который учит держать удар Достижения каждый день, начиная со школьного двора! Это Крым… выносливых и активных.
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