Блинкен: США выделят Украине последний пакет помощи на $250 млн

Вашингтон предоставит Киеву последний в этом году пакет помощи — его размер составит $250 млн. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен, его слова приводит информагентство Reuters в среду, 27 декабря.
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