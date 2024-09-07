И снова переговоры: «курский гамбит» Зеленского уже не напрягает Кремль

Президент Путин опять готов к переговорам с Украиной После вторжения ВСУ в Курскую область многие российские политики, в том числе самый главный — президент Владимир Путин, заявили, что теперь о переговорах с Украиной и речи быть не может.
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