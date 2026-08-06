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Аргументы и Факты

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Тренер рассказал, как убрать жир на животе после 45 лет

Тренер рассказал, как убрать жир на животе после 45 лет

Персональный тренер Нико Гонсалез рассказал, как простая ежедневная активность способна положительно влиять на обмен веществ после 45 лет и как поддерживать физическую форму даже без интенсивных тренировок.

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