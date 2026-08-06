Тренер рассказал, как убрать жир на животе после 45 лет

Персональный тренер Нико Гонсалез рассказал, как простая ежедневная активность способна положительно влиять на обмен веществ после 45 лет и как поддерживать физическую форму даже без интенсивных тренировок.
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