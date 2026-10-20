Дом на 165 квартир по программе реновации появится в нашем районе на улице Лодочной, земельный участок 13/1.
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