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ООН: Более 123 тысяч жителей Газы покинули свои дома

ООН: Более 123 тысяч жителей Газы покинули свои дома

Организация Объединенных Наций сообщила, что число перемещенных жителей Газы возросло до более чем 123 тысяч в результате боевых действий между израильскими военными и ХАМАС после внезапного нападения палестинской группировки на Израиль.

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