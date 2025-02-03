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Лолита жестко ответила Поплавской: "Я ей не верю, вчера она праздновала Шабат, сегодня христианка"

Лолита жестко ответила Поплавской: "Я ей не верю, вчера она праздновала Шабат, сегодня христианка"

Avia.pro - СМИ Вот и настал момент, когда очередная вспышка скандала вновь осветила сцену, и в центре внимания оказалась Лолита Милявская – звезда, чье имя уже давно стало синонимом нескончаемых скандалов, вызывающих бурю насмешек и откровенного презрения.

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Комментарии
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Александр Ляшенко
Ты без памяти, а многие  помнят её: &quot;россиян надо потреблять&quot;, ну или ты не россиянин.
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6 час.
Генрих
У Поплавской сын на фронте воюет... Что может противопоставить хабалка Лолита? Бляяя...подобных ей вообще следует вычеркнуть...из упоминания, по заштатным кабакам путь воют о своей несчастной судьбинушке, суки продажные.
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6 час.
m
mihail
Два сапога - пара, и оба - левые!
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6 час.
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