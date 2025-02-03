Лолита жестко ответила Поплавской: "Я ей не верю, вчера она праздновала Шабат, сегодня христианка"

Avia.pro - СМИ Вот и настал момент, когда очередная вспышка скандала вновь осветила сцену, и в центре внимания оказалась Лолита Милявская – звезда, чье имя уже давно стало синонимом нескончаемых скандалов, вызывающих бурю насмешек и откровенного презрения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии