Лолита жестко ответила Поплавской: "Я ей не верю, вчера она праздновала Шабат, сегодня христианка"

Александр Ляшенко Ты без памяти, а многие помнят её: "россиян надо потреблять", ну или ты не россиянин.

Генрих У Поплавской сын на фронте воюет... Что может противопоставить хабалка Лолита? Бляяя...подобных ей вообще следует вычеркнуть...из упоминания, по заштатным кабакам путь воют о своей несчастной судьбинушке, суки продажные.