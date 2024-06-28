Угольный завод превратил жизнь южноуральской деревни в ад

Угольный завод под окнами травит людей в Челябинской области. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского Народного фронта, в деревне Боровое Чебаркульского района окна домов выходят на цех по производству угля.