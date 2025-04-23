Российский хоккеист Кирилл Капризов установил два рекорда «Миннесоты» в Кубке Стэнли. Накануне во втором матче серии плей-офф НХЛ с «Вегасом» (5:2) Капризов оформил дубль и сделал одну результативную передачу.
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