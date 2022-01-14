Робертс: Кремль делает последнюю попытку по-хорошему договориться с США

Положение в отношениях с Россией гораздо опаснее, чем кажется на первый взгляд. Причина в том, что американо-российский конфликт, возрожденный в 21-м веке неоконсерваторами и военно-силовым блоком США, гораздо серьезнее холодной войны 20-го века.