Шойгу на полигоне МВО представили перспективные дроны и стрелковое оружие

Министр обороны РФ Сергей Шойгу на полигоне Московского военного округа (МВО) проверил выполнение указаний по разработке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и стрелкового оружия с учетом опыта спецоперации по защите Донбасса.
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