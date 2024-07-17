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«Ухо Трампа шагает по Планете!»: А Майк Тайсон успешно продаёт мармеладные «Ушки Холифилда». Что это, трагедия или фарс?

«Ухо Трампа шагает по Планете!»: А Майк Тайсон успешно продаёт мармеладные «Ушки Холифилда». Что это, трагедия или фарс?

Странное дело, но ужасное ранение миллиардерской ушной раковины, принадлежащей Дональду Трампу, не вызвало тоскливых подушечных слёз у землян, а наоборот, складывается впечатление, что запустили новый комедийный сериал.

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Комментарии
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valentina sergeeva
Уж больно всё как-то по-голливудски: «вот пуля пролетела и - ага...!»…
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20 час.
Daddy Bo
Ну, показано же, что не зря уши заговаривают - они от этого неистребимыми становятся.
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20 час.
ВераВерная
А мне в этом вестерне вот что интересно - почему после выстрела по уху у Трампа обувь слетела? Когда его толпой бодигардов уводили, он всё просил дать ему найти свой ботинок)))
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18 час.

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