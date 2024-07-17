«Ухо Трампа шагает по Планете!»: А Майк Тайсон успешно продаёт мармеладные «Ушки Холифилда». Что это, трагедия или фарс?

Ну, показано же, что не зря уши заговаривают - они от этого неистребимыми становятся.

ВераВерная

А мне в этом вестерне вот что интересно - почему после выстрела по уху у Трампа обувь слетела? Когда его толпой бодигардов уводили, он всё просил дать ему найти свой ботинок)))