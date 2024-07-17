«Ухо Трампа шагает по Планете!»: А Майк Тайсон успешно продаёт мармеладные «Ушки Холифилда». Что это, трагедия или фарс?

Странное дело, но ужасное ранение миллиардерской ушной раковины, принадлежащей Дональду Трампу, не вызвало тоскливых подушечных слёз у землян, а наоборот, складывается впечатление, что запустили новый комедийный сериал.
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