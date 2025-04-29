Вслед за Пермским краем аномальные снегопады завалили Свердловскую и Челябинскую области. Из-за метели автобусы не выходят на междугородние рейсы, а пассажирам приходится выталкивать городской транспорт из снега.
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