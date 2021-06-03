Панк-рок, винтаж и 200 париков: как создавались образы фильма «Круэлла»

3 июня на экраны выходит долгожданный проект Крэйга Гиллеспи «Круэлла». Это история о бедной и запутавшейся девочке по имени Эстелла, которая под гнётом обстоятельств со временем превратилась в безжалостную Круэллу де Виль — губительницу собак.