MainStyles

37 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Панк-рок, винтаж и 200 париков: как создавались образы фильма «Круэлла»

Панк-рок, винтаж и 200 париков: как создавались образы фильма «Круэлла»

3 июня на экраны выходит долгожданный проект Крэйга Гиллеспи «Круэлла». Это история о бедной и запутавшейся девочке по имени Эстелла, которая под гнётом обстоятельств со временем превратилась в безжалостную Круэллу де Виль — губительницу собак.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх