Капкан захлопнулся: Тайвань объявил войну Си Цзиньпину

ПОКА ПИНДОСТАН НЕ СДУЕТСЯ , ТАК И БУДЕТ ПРОПОРАБОЩАЮЩАЯ ПОЛИТИКА ЗАПАДА!

Андрей Stan

))) Насколько же безграмотны "журналисты"?!... Назвать Н.Вавилова американистом мог только абсолютно безграмотный баран... Н.Вавилов очень хороший КИТАИСТ... Не даром он прожил в Китае более 10 лет... Пишет книги про Китай... не плохо разбирается во внутреннем раскладе политических сил... )))