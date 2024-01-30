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Свежие комментарии

  • Андрей Stan
    ))) Насколько же безграмотны "журналисты"?!... Назвать Н.Вавилова американистом мог только абсолютно безграмотный бар...Капкан захлопнулс...
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Капкан захлопнулся: Тайвань объявил войну Си Цзиньпину

Капкан захлопнулся: Тайвань объявил войну Си Цзиньпину

Фото: Wiktor Dabkowski/Globallookpress 52K прочитали Выборы на Тайване убили последние иллюзии Пекина: мирное воссоединение острова с КНР невозможно — будет война.

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Комментарии
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М
ММ
Тайвань - украина Китая?!
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18 час.
Андрей nirVAna
ПОКА ПИНДОСТАН НЕ СДУЕТСЯ , ТАК И БУДЕТ ПРОПОРАБОЩАЮЩАЯ ПОЛИТИКА ЗАПАДА!
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17 час.
Андрей Stan
))) Насколько же безграмотны &quot;журналисты&quot;?!... Назвать Н.Вавилова американистом мог только абсолютно безграмотный баран... Н.Вавилов очень хороший КИТАИСТ... Не даром он прожил в Китае более 10 лет... Пишет книги про Китай... не плохо разбирается во внутреннем раскладе политических сил... )))
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9 час.

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