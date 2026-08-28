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Голосование о судьбе памятника Александру Пушкину началось в Москве

Голосование о судьбе памятника Александру Пушкину началось в Москве

Выразить мнение могут совершеннолетние москвичи с постоянной регистрациейВ Москве стартовало тестовое голосование, в рамках которого жители решают, стоит ли вернуть памятник Александру Пушкину на Тверской бульвар.

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