Петрович был старым холостяком. Жил себе и жил, одиночество его не тяготило. Работал, как лошадь ломовая.
Петрович
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Петрович был старым холостяком. Жил себе и жил, одиночество его не тяготило. Работал, как лошадь ломовая.
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