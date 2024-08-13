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Петрович

Петрович

Петрович был старым холостяком. Жил себе и жил, одиночество его не тяготило. Работал, как лошадь ломовая.

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