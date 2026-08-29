Toyota Land Cruiser FJ: бюджетный внедорожник для среднего класса или спорный эксперимент японцев

Когда речь заходит о Toyota Land Cruiser, в голове сразу возникает образ мощного, статусного автомобиля, который одинаково уверенно чувствует себя и в городе, и на бездорожье.
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