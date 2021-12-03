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Компания-владелец TikTok решила всерьез заняться облачным бизнесом

Компания-владелец TikTok решила всерьез заняться облачным бизнесом

Увеличение уставного капитала своего облачного подразделения Volcano Engine в 100 раз произвела компания-разработчик социальной сети коротких роликов TikTok ByteDance, 30 ноября сообщает британский портал о технологиях, бизнесе и инновациях Verdict.

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