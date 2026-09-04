Владимир Тупикин: для промышленности от энергоснабжения важны надежность и цена

У промышленности есть два ключевых требования к энергоснабжению, заявил председатель Наблюдательного совета АСПЭ, генеральный директор АО «СИБУР Энерго» Владимир Тупикин в рамках сессии «Свет в конце энергодефицита: курс на энергетическую самодостаточность» на ВЭФ-2026.