Владимир Тупикин: для промышленности от энергоснабжения важны надежность и цена

У промышленности есть два ключевых требования к энергоснабжению, заявил председатель Наблюдательного совета АСПЭ, генеральный директор АО «СИБУР Энерго» Владимир Тупикин в рамках сессии «Свет в конце энергодефицита: курс на энергетическую самодостаточность» на ВЭФ-2026.
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