Российские фигуристы заняли весь пьедестал в Токио на турнире Kinoshita Group Cup

Российские фигуристы успешно выступили на международном турнире серии «Челленджер» Kinoshita Group Cup, который прошёл в Токио.
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