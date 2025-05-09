В Госдуме предложили вдвое увеличить ежемесячные выплаты ветеранам ВОВ

Депутаты Государственной думы от фракции «Справедливая Россия — За правду» передали на рассмотрение правительства РФ законодательную инициативу, предполагающую двукратное увеличение ежемесячных выплат ветеранам Великой Отечественной войны и полную компенсацию их расходов на жилищно-коммунальные услуги .