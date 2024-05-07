Сахалинские полицейские навестили ветерана ВОВ и ОВД Александра Алексеевича Новикова

Сотрудники УМВД России по Сахалинской области побывали в гостях и поздравили ветерана Великой Отечественной Войны и органов внутренних дел Александра Алексеевича Новикова с наступающей 79-й годовщиной окончания Великой Отечественной войны.
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