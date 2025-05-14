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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Анхель Корреа близок к переходу из «Атлетико» в «Тигрес» за 6 млн евро

Анхель Корреа близок к переходу из «Атлетико» в «Тигрес» за 6 млн евро

Анхель Корреа, вероятно, продолжит карьеру в Мексике. Вингер «Атлетико» близок к переходу в «Тигрес» примерно за 6 млн евро.

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