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Детский вклад: как запреты на аборт помогают Байдену в избирательной гонке

Детский вклад: как запреты на аборт помогают Байдену в избирательной гонке

Проблема запрета абортов снова становится заметной в американской прессе: в Луизиане отклонили законопроект, смягчающий действие ограничений, во Флориде принята одна из самых жестких редакций соответствующего закона.

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