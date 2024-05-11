Детский вклад: как запреты на аборт помогают Байдену в избирательной гонке

Проблема запрета абортов снова становится заметной в американской прессе: в Луизиане отклонили законопроект, смягчающий действие ограничений, во Флориде принята одна из самых жестких редакций соответствующего закона.
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