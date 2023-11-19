Ольга Любимова обсудила перспективы международного культурного сотрудничества с Азербайджаном, Буркина-Фасо и Казахстаном

Министр культуры РФ Ольга Любимова на Санкт-Петербургском культурном форуме провела ряд двусторонних встреч со своими коллегами — министрами культуры других стран из Азербайджана, Боливии, Буркина-Фасо, Казахстана, КНДР, Лаоса, Ливии, Монголии, Сирии Таджикистана, Узбекистана и ЮАР.
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