Турция захотела увеличить товарооборот с Россией до 100 миллиардов долларов

Глава Турецко-Российского делового совета при Совете по внешнеэкономическим связям Турции (DEİK) Иззет Экмекчибаши (İzzet Ekmekçibaşı) заявил, что в случае положительных результатов переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле Турция и Россия смогут достичь целевого показателя товарооборота в 100 миллиардов долларов уже в течение двух лет.