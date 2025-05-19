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Турция захотела увеличить товарооборот с Россией до 100 миллиардов долларов

Турция захотела увеличить товарооборот с Россией до 100 миллиардов долларов

Глава Турецко-Российского делового совета при Совете по внешнеэкономическим связям Турции (DEİK) Иззет Экмекчибаши (İzzet Ekmekçibaşı) заявил, что в случае положительных результатов переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле Турция и Россия смогут достичь целевого показателя товарооборота в 100 миллиардов долларов уже в течение двух лет.

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Комментарии
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Регина Толстоброва
Пусть лучше развивается торговля между нашими странами. чем  конфликты.
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2 д.
Александр Попов
На ХРЕНА нам столько помидор?
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2 д.
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