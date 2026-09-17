Губернатор Смоленской области Василий Анохин поздравил с днём рождения генерального директора Агентства стратегических инициатив Светлану Чупшеву Губернатор отметил, что Агентство стратегических инициатив объединяет усилия государства, бизнеса и общества для реализации значимых инициатив по широкому диапазону направлений.
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