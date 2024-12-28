Из Омска в следующем году запустят 12 субсидированных рейсов по направлениям: 🔴Новый Уренгой 🔴Ноябрьск 🔴Надым 🔴Салехард 🔴Екатеринбург 🔴Улан-Удэ 🔴Красноярск 🔴Казань 🔴Уфа 🔴Абакан 🔴Тобольск 🔴Ханты-Мансийск.
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Из Омска в следующем году запустят 12 субсидированных рейсов по направлениям: 🔴Новый Уренгой 🔴Ноябрьск 🔴Надым 🔴Салехард 🔴Екатеринбург 🔴Улан-Удэ 🔴Красноярск 🔴Казань 🔴Уфа 🔴Абакан 🔴Тобольск 🔴Ханты-Мансийск.