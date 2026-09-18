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Газета.ру

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Песков: масштабной мобилизации после выборов не планируется

Песков: масштабной мобилизации после выборов не планируется

У российских властей нет в планах мобилизовать к концу года 300 тыс. человек. Об этом в комментарии RTVI заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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