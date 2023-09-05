НА ЗАПАДЕ ЭКСПЕРИМЕНТ УДАЛСЯ. ЭКОЛОГИ ПРЕДУПРЕДИЛИ: "МУХИ-УБИЙЦЫ УЖЕ В РОССИИ"

Нина Грекова

Мне не понятно - многие знали, что по периметру России стоят биолаборатории. Так почему их не уничтожали? Ждали, когда очередную заразу изготовят и пустят на Россию? Неужели надо на каждый "пук", чтобы Путин реагировал? Так нам надо несколько десятков Путиных... Где наши контролирующие надзорные органы? Почему не реагируют и не принимают меры? Как защититься нам и нашим детям?