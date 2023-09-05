ФОТО: RUDALLE/ SBERBANK PJSC© ЮЛИЯ БАНИШЕВСКАЯ К уже известным напастям этого лета в России – испанским слизням, скорпионам и змеям – добавилась новая, более пугающая.
НА ЗАПАДЕ ЭКСПЕРИМЕНТ УДАЛСЯ. ЭКОЛОГИ ПРЕДУПРЕДИЛИ: "МУХИ-УБИЙЦЫ УЖЕ В РОССИИ"
Комментарии
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Нина Грекова
Мне не понятно - многие знали, что по периметру России стоят биолаборатории. Так почему их не уничтожали? Ждали, когда очередную заразу изготовят и пустят на Россию? Неужели надо на каждый "пук", чтобы Путин реагировал? Так нам надо несколько десятков Путиных... Где наши контролирующие надзорные органы? Почему не реагируют и не принимают меры? Как защититься нам и нашим детям?
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3 час.
О
Ольга
Давно пора смыть с континента эту тварь-Америку и Англию заодно
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2 час.
Виктор Неизвестно
А где был наш великий геополитик и все знал и делал многоходовки и в результате оказалось с его слов на все время обманывали. Гений слов нет
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1 час.
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