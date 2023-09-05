Любопытно, однако

75 722 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Гаврилов
    Статья - чернуха. В МВД вся проблема, как и в больницах, школах, в писании отчетов и ответах на указания. Сотрудникам...Кто у нас в полиц...
  • Nikita Kopitov
    Мне тут слова Кафтанова(из Вечного зова), про бараньи ножницы вспомнились.... Взять их и...., а потом на родину истор...И снова криминаль...
  • Владимир
    "Пустыня. Едет израильский танк с евреем внутри. На пути танка стоит палестинец — араб с винтовкой. Он замечает танк,...Ликбез для любите...

НА ЗАПАДЕ ЭКСПЕРИМЕНТ УДАЛСЯ. ЭКОЛОГИ ПРЕДУПРЕДИЛИ: "МУХИ-УБИЙЦЫ УЖЕ В РОССИИ"

НА ЗАПАДЕ ЭКСПЕРИМЕНТ УДАЛСЯ. ЭКОЛОГИ ПРЕДУПРЕДИЛИ: "МУХИ-УБИЙЦЫ УЖЕ В РОССИИ"

ФОТО: RUDALLE/ SBERBANK PJSC© ЮЛИЯ БАНИШЕВСКАЯ К уже известным напастям этого лета в России – испанским слизням, скорпионам и змеям – добавилась новая, более пугающая.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Нина Грекова
Мне не понятно - многие знали, что по периметру России стоят биолаборатории. Так почему их не уничтожали? Ждали, когда очередную заразу изготовят и пустят на Россию? Неужели надо на каждый &quot;пук&quot;, чтобы Путин реагировал? Так нам надо несколько десятков Путиных...  Где наши контролирующие надзорные органы? Почему не реагируют и не принимают меры? Как защититься нам и нашим детям?
Ответить
3 час.
О
Ольга
Давно пора смыть с континента эту тварь-Америку и Англию заодно
Ответить
2 час.
Виктор Неизвестно
А где был наш великий геополитик и все знал и делал многоходовки и в результате оказалось с его слов на все время обманывали. Гений слов нет
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх