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Никита Толопило: «В Канаде не каждый ребенок может заниматься хоккеем, все платное: тренировки, школы. В Беларуси хорошие условия в этом плане»

Белорусский вратарь « Ванкувера »  Никита Толопило рассказал о детском хоккее в Беларуси и Канаде.  – Что тебе дала белорусская хоккейная школа? – Самое главное – она дала мне шанс.

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