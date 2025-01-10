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Парламентская газета

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Водителей предложили оповещать об истечении срока действия ОСАГО

Водителей предложили оповещать об истечении срока действия ОСАГО

Водителей предложили заранее предупреждать об истечении срока действия полиса ОСАГО. Такой законопроект 10 января внесла в Госдуму группа депутатов от ЛДПР, сообщил в соцсетях глава Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

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