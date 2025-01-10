Водителей предложили оповещать об истечении срока действия ОСАГО

Водителей предложили заранее предупреждать об истечении срока действия полиса ОСАГО. Такой законопроект 10 января внесла в Госдуму группа депутатов от ЛДПР, сообщил в соцсетях глава Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
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