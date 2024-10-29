Владимир Путин на саммите БРИКС: «Мы, стремясь к сотрудничеству, всё-таки должны понимать, что чем дольше мы будем жить и работать по чужим правилам и на чужих платформах, тем дольше продлится этот переход к новой и более справедливой и экономической, и финансовой системе, и может это сопровождаться и большими потрясениями, в том числе теми, которые мы наблюдаем, в частности на Ближнем Востоке».
Выходите из доллара — и войны прекратятся!
Комментарии
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лл
лина любимцева
Или наоборот войны обострятся? Не забывайте, сколько военных баз США по всему Миру.... Эта америкосовская СЕКТА значимо расползлась. Паутина.... Им конечно понравилось, что посредством пустопорожней и ничем не обеспеченной бумажки, кроме искусственного статуса, под названием "доллар" они правили всем Миром!! Кто откажется от такой шняги?
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10 час.
Игорь Кузнецов
Нужно посмотреть тенденцию вывода накопительных активов стран мира из трежерис США. - С 2000 года Китай активно наращивал инвестиции в госдолг США: они достигли своего максимума в конце 2013 года, превысив $1,3 трлн. - Последний раз Китай был нетто-покупателем трежерис у резидентов США в октябре 2021 г. А в марте 2022 г. валовые продажи КНР оказались максимальными за 10 лет, составив почти $59 млрд. --- И как Вам это?
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6 час.
Андрей
А тут сильно думать не надо! Сегодня нет альтернативы американскому баксу! Как бы кто не тужился, а отказаться от доллара не представляется возможным! Нет сегодня, да и в перспективе тоже, другой международной валюты, к сожалению! А хранить деньги, как показало время, лучше всего в золоте...
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4 час.
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