Выходите из доллара — и войны прекратятся!

лл лина любимцева Или наоборот войны обострятся? Не забывайте, сколько военных баз США по всему Миру.... Эта америкосовская СЕКТА значимо расползлась. Паутина.... Им конечно понравилось, что посредством пустопорожней и ничем не обеспеченной бумажки, кроме искусственного статуса, под названием "доллар" они правили всем Миром!! Кто откажется от такой шняги?

Игорь Кузнецов Нужно посмотреть тенденцию вывода накопительных активов стран мира из трежерис США. - С 2000 года Китай активно наращивал инвестиции в госдолг США: они достигли своего максимума в конце 2013 года, превысив $1,3 трлн. - Последний раз Китай был нетто-покупателем трежерис у резидентов США в октябре 2021 г. А в марте 2022 г. валовые продажи КНР оказались максимальными за 10 лет, составив почти $59 млрд. --- И как Вам это?