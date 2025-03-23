МВД предупредило об угрозах от бесплатных зарядок и Wi-Fi

Предупреждение об угрозах, которые может нести для смартфонов использование бесплатных точек подключения Wi-Fi и зарядных устройств в общественных местах, подготовили в Министерстве внутренних дел России, 23 марта сообщает ТАСС.
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