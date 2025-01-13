Провалила тест на деменцию: 74-летнюю женщину лечили от болезни Альцгеймера, которой не было

Лечили одну болезнь, но проблема была совершенно в другом. Случай с неверной диагностикой заболевания у женщины, которая страдала от когнитивных нарушений и провалила популярный тест на рисование часов, описан в медицинском журнале.
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