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Провалила тест на деменцию: 74-летнюю женщину лечили от болезни Альцгеймера, которой не было

Провалила тест на деменцию: 74-летнюю женщину лечили от болезни Альцгеймера, которой не было

Лечили одну болезнь, но проблема была совершенно в другом. Случай с неверной диагностикой заболевания у женщины, которая страдала от когнитивных нарушений и провалила популярный тест на рисование часов, описан в медицинском журнале.

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лл
лина любимцева
У тех, кто лечил 74-летнюю женщину &quot;от деменции&quot; - У САМИХ ДЕМЕНЦИЯ  И СЛАБОУМИЕ!!  Помимо непрофессионализма... ВОН ИЗ МЕДИЦИНЫ!!
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