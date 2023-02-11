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Вайсфельд не видит смысла в выборе соперников по плей-офф: «Если «Магнитка» выйдет на пик формы, мои соболезнования тем, кто ее выбирал»

Леонид Вайсфельд предостерег клубы с Востока от выбора «Металлурга» в первом раунде плей-офф.  «Вообще, я не думаю, что клубы КХЛ начнут выбирать себе соперников по плей-офф.

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