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Стефен Карри и «Уорриорз» пока не знают, когда игрок вернется в строй

Звезда «Голден Стэйт» Стефен Карри заявил в понедельник, что не может назвать точную дату, когда он вернется в состав после травмы левой голени.

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