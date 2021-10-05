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Итоги проекта «Через всю Россию» с Cordiant Professional

Итоги проекта «Через всю Россию» с Cordiant Professional

В рамках проекта блогер-дальнобойщик Александр (Pro_Dalnoboy) проехал 11 000 километров по маршруту: Ярославль – Иркутск – Байкал – Омск – Екатеринбург – Москва на своем автомобиле Vovlo FH, на котором были установлены шины Cordiant Professional.

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