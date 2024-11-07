Гений про злодейства Очень, очень порадовала меня новость о том, что правительство не поддержало законопроект, который бы позволил лицам, ранее отказавшимся от гражданства России, вновь подать заявление на его получение без обязательного проживания на территории страны.
Никакого гражданства на удаленке не будет
Комментарии
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Ирина Трифонова
А Ашоты и Махмуды с рынков заслужили гражданство или примитивно купили по дешевке и теперь "достойные граждане".
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6 час.
наталия мезенева
Предавший однажды...На кой они нам?
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5 час.
Кошмар
"Новые люди", это не наши люди...
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5 час.
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