Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Никакого гражданства на удаленке не будет

Никакого гражданства на удаленке не будет

Гений про злодейства Очень, очень порадовала меня новость о том, что правительство не поддержало законопроект, который бы позволил лицам, ранее отказавшимся от гражданства России, вновь подать заявление на его получение без обязательного проживания на территории страны.

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Комментарии
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Ирина Трифонова
А Ашоты и Махмуды с рынков заслужили гражданство или примитивно купили по дешевке и теперь &quot;достойные граждане&quot;.
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6 час.
наталия мезенева
Предавший однажды...На кой они нам?
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5 час.
Кошмар
&quot;Новые люди&quot;, это не наши люди...
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5 час.

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