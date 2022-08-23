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В Красноярском крае полицейские и общественники провели мероприятие с детьми в День Государственного флага

В День Государственного флага сотрудники ОМВД России по Ужурскому району совместно с членом Общественного совета Ольгой Шабалиной посетили воспитанников Центра помощи семье и детям.

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