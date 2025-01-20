Зимняя сказка на Машуке В этом месяце погода не раз удивляла нас своей изменчивостью и непредсказуемостью.
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Зимняя сказка на Машуке В этом месяце погода не раз удивляла нас своей изменчивостью и непредсказуемостью.