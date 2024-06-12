Главы МИД КНР и Лаоса обязались укреплять двусторонние отношения

Нижний Новгород /Россия/, 11 июня /Синьхуа/ -- Министр иностранных дел КНР Ван И в понедельник встретился с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Лаоса Салымсаем Коммаситом в российском городе Нижний Новгород.
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