Главы МИД КНР и Лаоса обязались укреплять двусторонние отношения

Нижний Новгород /Россия/, 11 июня /Синьхуа/ -- Министр иностранных дел КНР Ван И в понедельник встретился с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Лаоса Салымсаем Коммаситом в российском городе Нижний Новгород.