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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Трагедия на дороге. СК возбудил дело после гибели подростков в Алтайском крае

Трагедия на дороге. СК возбудил дело после гибели подростков в Алтайском крае

Мотоциклист выехал на полосу встречного движения В Зональном районе Алтайского края следователи возбудили уголовное дело после аварии, в которой погибли двое 17-летних подростков.

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