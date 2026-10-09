Трагедия на дороге. СК возбудил дело после гибели подростков в Алтайском крае

Мотоциклист выехал на полосу встречного движения В Зональном районе Алтайского края следователи возбудили уголовное дело после аварии, в которой погибли двое 17-летних подростков.
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